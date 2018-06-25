Комітет Європарламенту проголосував за процедуру санкцій проти Угорщини

Через порушення урядом прем'єр-міністра Віктора Орбана фундаментальних цінностей ЄС

Комітет Європейського парламенту проголосував за відкриття санкційної процедури проти Угорщини через порушення урядом прем'єр-міністра Віктора Орбана фундаментальних цінностей ЄС. Про це повідомляє The Associated Press.

Так, комітет громадянських свобод (LIBE) проголосував у понеділок за доповідь, що рекомендує розпочати "процедуру за статтею 7" у зв'язку із занепокоєнням щодо незалежності суддів, свободи ЗМІ та жорсткого поводження з мігрантами в Угорщині.

Для початку процедури рішення комітету мають затвердити на голосуванні під час пленарної сесії у Страсбурзі.

Ця процедура зрештою може призвести до втрати права голосу Угорщини в ЄС, хоча це малоймовірно, тому що Польща, проти якої вже відкрити така процедура, напевно накладе вето. Для накладення санкцій необхідне одностайне рішення всіх членів ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Угорщині прийняли пакет законів, які дозволяють ув'язнювати за допомогу нелегальним мігрантам.

Це рішення оскаржили Рада Європи Венеціанська комісія та ОБСЄ.