Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Комітет Європарламенту проголосував за процедуру санкцій проти Угорщини

НовиниПолітика    25.06.2018 - 17:34
Іллюстративне фото (flickr.com european_parliament)
Іллюстративне фото (flickr.com european_parliament)

Через порушення урядом прем'єр-міністра Віктора Орбана фундаментальних цінностей ЄС

Комітет Європейського парламенту проголосував за відкриття санкційної процедури проти Угорщини через порушення урядом прем'єр-міністра Віктора Орбана фундаментальних цінностей ЄС. Про це повідомляє The Associated Press.

Так, комітет громадянських свобод (LIBE) проголосував у понеділок за доповідь, що рекомендує розпочати "процедуру за статтею 7" у зв'язку із занепокоєнням щодо незалежності суддів, свободи ЗМІ та жорсткого поводження з мігрантами в Угорщині.

Для початку процедури рішення комітету мають затвердити на голосуванні під час пленарної сесії у Страсбурзі.

Ця процедура зрештою може призвести до втрати права голосу Угорщини в ЄС, хоча це малоймовірно, тому що Польща, проти якої вже відкрити така процедура, напевно накладе вето. Для накладення санкцій необхідне одностайне рішення всіх членів ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Угорщині прийняли пакет законів, які дозволяють ув'язнювати за допомогу нелегальним мігрантам

Це рішення оскаржили Рада Європи Венеціанська комісія та ОБСЄ.

ЄС ввів санкції проти топ-чиновників Венесуели Глава Європарламенту закликав ЄС укласти договір щодо біженців з Північної Африки
Теги публікації: Європарламент, Санкції, Угорщина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся