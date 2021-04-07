Комитет по этике рассмотрит действия Геруса, которые грозят срывом евроинтеграции, - нардеп
Народный депутат Людмила Буймистер обратилась в комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады с заявлением о процедурных нарушениях Андрея Геруса, которые могут угрожать срыву европейской интеграции Украины.
Об этом она сообщила в Facebook, опубликовав копию своего заявления.
"Обратилась в комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады с просьбой разобраться в ситуации и остановить попытку Андрея Геруса сорвать принятие важнейшего законопроекта для европейской интеграции Украины", - сообщила нардеп.
По ее словам, после того, как ее законопроект №4503 о добродетели, прозрачности и предотвращении искажения конкуренции на оптовых рынках (REMIT) был поддержан на комитете по вопросам Евроинтеграции, получил одобрительные отзывы Секретариата Энергетического Сообщества, Европейской федерации энергетических трейдеров, Американской торговой палаты и Европейской бизнес-ассоциации, Герус решил сорвать процесс его принятия.
"1 апреля Герус зарегистрировал фактически полную копию моего законопроекта под своим именем. Сделано это для того, чтобы обмануть аппарат Верховной рады, и обеспечить рассмотрение этого законопроекта в подведомственном господину Герусу комитете, где он сможет обеспечить нужный ему темп и результат рассмотрения", - пояснила Буймистер.
Она отметила, что свои навыки затягивать процесс прохождения законопроектов через энергетический комитет Герус "блестяще продемонстрировал всей стране во время подготовки проекта закона о запрете импорта тока из России и Беларуси", который уже обошелся энергосистеме 1 млрд грн.
"По сути неслыханная дерзость и недобропорядочность председателя комитета преследует одну цель - как можно дольше затянуть, а как максимум сорвать, введение в Украине прозрачных европейских правил энергорынка. Ради этого он пошел на очевидное нарушение регламента и норм депутатской этики", - добавила Буймистер.
По ее словам, учитывая то, что 26 марта против Украины секретариатом Европейского Энергетического общества было инициировано расследование за задержку в введении REMIT, о чем не мог не знать Герус, что все это выглядит так, как будто ему лично выгодно.
Напомним, ранее первый заместитель энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк и председатель комитета Верховной рады Андрей Герус несут полную ответственность за аварии в энергосистеме.