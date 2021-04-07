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Комітет з етики розгляне дії Геруса, які загрожують зривом євроінтеграції, - нардеп

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 11:09
Комітет з етики розгляне дії Геруса, які загрожують зривом євроінтеграції, - нардеп Фото: народний депутат Людмила Буймістер (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Народний депутат Людмила Буймістер звернулася до комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради з заявою про процедурні порушення Андрія Геруса, які можуть загрожувати зриву європейської інтеграції України.

Про це вона повідомила у Facebook, опублікувавши копію своєї заяви.

"Звернулась до комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради з проханням розібратися в ситуації і зупинити спробу Андрія Геруса зірвати прийняття надважливого законопроекту для європейської інтеграції України", - повідомила нардеп.

За її словами, після того, як її законопроект №4503 про доброчесність, прозорість та запобігання спотворенню конкуренції на оптових ринках (REMIT) був підтриманий на комітеті з питань Євроінтеграції, отримав схвальні відгуки Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Європейської федерації енергетичних трейдерів, Американської торгівельної палати і Європейської бізнес-асоціації, Герус вирішив зірвати процес його прийняття.

"1 квітня Герус зареєстрував фактично повну копію мого законопроекту під своїм ім’ям. Зроблено це для того, щоб обманути апарат Верховної ради, аби забезпечити розгляд цього законопроекту в підвідомчому пану Герусу комітеті, де він зможе забезпечити потрібний йому темп і результат розгляду", - пояснила Буймістер.

Вона наголосила, що свої навички затягувати процес проходження законопроектів через енергетичний комітет Герус "блискуче продемонстрував всій країні під час підготовки проекту закону про заборону імпорту струму з Росії і Білорусі", який вже обійшовся енергосистемі 1 млрд грн.

"По суті нечуване зухвальство і недоброчесність голови комітету має на меті одне - якомога довше затягнути, а як максимум зірвати, запровадження в Україні прозорих європейських правил енергоринку. Заради цього він пішов на очевидне порушення регламенту і норм депутатської етики", - додала Буймістер.

За її словами, враховуючи те, що 26 березня проти України секретаріатом Європейського Енергетичного товариства було ініційовано розслідування за затримку у запровадженні REMIT, про що не міг не знати Герус, все це виглядає так, наче йому особисто вигідно.

Нагадаємо, раніше перший заступник енергетичного комітету Верховної ради Олексій Кучеренко заявив, що голова НКРЕКП Валерій Тарасюк і голова комітету Верховної ради Андрій Герус несуть повну відповідальність за аварії в енергосистемі.

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