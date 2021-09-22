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Комитет ЕСПЧ рекомендует отклонить предложенных Украиной кандидатов в судьи

Автор: Дмитрий Левицкий

Комитет по выборам судей Европейского суда по правам человека не поддержал ни одного кандидата, которых предложила Украина. Украинская сторона предлагала на должность судьи ЕСПЧ трех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заключение комитета.

К такому выводу комитет пришел после того, как провел собеседование со всеми кандидатами. Собеседование состоялось 16 сентября 2021 года.

"Комитет рекомендует ПАСЕ отклонить список, поскольку не все кандидаты соответствуют критериям для избрания судьей в ЕСПЧ, и обратиться к правительству Украины с просьбой представить новый список кандидатов", - говорится в заключении.

Кто был в списке кандидатов:

  • Николай Гнатовский - правозащитник, с 2015 по 2021 возглавлял Комитет Совета Европы по предотвращению пыток;
  • Александр Мережко - народный депутат в "Слуги народа";
  • Гаянэ Нуриджанян - старший преподаватель юридического факультета Киево-Могилянской академии.

Напомним, конкурс на кандидата в судьи ЕСПЧ от Украины был объявлен в феврале 2021 года по поручению президента.

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ЕСПЧУкраина