Комітет ЄСПЛ рекомендує відхилити запропонованих Україною кандидатів в судді

Комітет з виборів суддів Європейського суду з прав людини не підтримав жодного кандидата, яких запропонувала Україна. Українська сторона пропонувала на посаду судді ЄСПЛ трьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновок комітету .

Такого висновку комітет дійшов після того, як провів співбесіду з усіма кандидатами. Співбесіда відбулася 16 вересня 2021 року.

"Комітет рекомендує ПАРЄ відхилити список, оскільки не всі кандидати відповідають критеріям для обрання суддею в ЄСПЛ, і звернутися до уряду України з проханням представити новий список кандидатів", - йдеться у висновку.

Хто був у списку кандидатів: