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Комиссия по стратегическому партнерству Украина-США возобновит работу

Автор: Анастасия Рокитна

США и Украина намерены возобновить работу Комиссии по стратегическому партнерству. Эта комиссия не собиралась три года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

Устав комиссии был написан в 2008 году.

"Прежде всего, чтобы закрепить высокий статус нашего стратегического партнерства, США и Украина объявят о возобновлении работы Комиссии по стратегическому партнерству", - говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается, что этой осенью будет встреча между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"На этой встрече мы ожидаем, что они утвердят новую хартию между нашими странами, в которой будут изложены параметры того, как мы можем тесно сотрудничать для решения проблем 21 века", - говорится в сообщении.

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