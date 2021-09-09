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Комиссия стратегического партнерства Украины и США: названы три задачи

Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал три задачи для украинской части Комиссии стратегического партнерства Украины и США. Среди них есть реформа комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Кулебы на брифинге.

"Мы поставили три задачи перед нашими коллегами из других министерств и ведомств, которые входят в состав комиссии”, - отметил он.

Такими задачами являются:

  • реформа комиссии, чтобы сделать ее структуру более действенной и эффективной;
  • внесение на рассмотрение американской стороны украинского проекта совместной Хартии стратегического партнерства;
  • подготовка плана трансформации Украины, который был презентован президентом Владимиром Зеленским в США для рассмотрения на заседании комиссии.

По его словам, план трансформации - это набор конкретных инвестиционных проектов в Украине.

"Комиссия стратегического партнерства - это инструмент, где эти проекты могут быть рассмотрены на предмет поиска финансирования и американских бизнес-партнеров для их реализации”, - акцентировал министр.

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Дмитрий КулебаУкраинаСоединенные Штаты Америки