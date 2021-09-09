Комиссия стратегического партнерства Украины и США: названы три задачи

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал три задачи для украинской части Комиссии стратегического партнерства Украины и США. Среди них есть реформа комиссии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Кулебы на брифинге.
"Мы поставили три задачи перед нашими коллегами из других министерств и ведомств, которые входят в состав комиссии”, - отметил он.
Такими задачами являются:
По его словам, план трансформации - это набор конкретных инвестиционных проектов в Украине.
"Комиссия стратегического партнерства - это инструмент, где эти проекты могут быть рассмотрены на предмет поиска финансирования и американских бизнес-партнеров для их реализации”, - акцентировал министр.