Комісія стратегічного партнерства України та США: названо три завдання

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав три завдання для української частини Комісії стратегічного партнерства України та США. Серед них є реформа комісії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Кулеби на брифінгу.
"Ми поставили три завдання перед нашими колегами з інших міністерств та відомств, які входять до складу комісії”, - зазначив він.
Такими завданнями є:
За його словами, план трансформації - це набір конкретних інвестиційних проєктів в Україні.
"Комісія стратегічного партнерства - це інструмент, де ці проєкти можуть бути розглянуті на предмет пошуку фінансування та американських бізнес-партнерів для їх реалізації”, - акцентував міністр.