Комиссия стратегического партнерства Украины и США: названы три задачи

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал три задачи для украинской части Комиссии стратегического партнерства Украины и США. Среди них есть реформа комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление Кулебы на брифинге.

"Мы поставили три задачи перед нашими коллегами из других министерств и ведомств, которые входят в состав комиссии”, - отметил он.

Такими задачами являются:

реформа комиссии, чтобы сделать ее структуру более действенной и эффективной;

внесение на рассмотрение американской стороны украинского проекта совместной Хартии стратегического партнерства;

подготовка плана трансформации Украины, который был презентован президентом Владимиром Зеленским в США для рассмотрения на заседании комиссии.

По его словам, план трансформации - это набор конкретных инвестиционных проектов в Украине.

"Комиссия стратегического партнерства - это инструмент, где эти проекты могут быть рассмотрены на предмет поиска финансирования и американских бизнес-партнеров для их реализации”, - акцентировал министр.