Комиссия стратегического партнерства Украины и США: названы три задачи
Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал три задачи для украинской части Комиссии стратегического партнерства Украины и США. Среди них есть реформа комиссии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Кулебы на брифинге.
"Мы поставили три задачи перед нашими коллегами из других министерств и ведомств, которые входят в состав комиссии”, - отметил он.
Такими задачами являются:
- реформа комиссии, чтобы сделать ее структуру более действенной и эффективной;
- внесение на рассмотрение американской стороны украинского проекта совместной Хартии стратегического партнерства;
- подготовка плана трансформации Украины, который был презентован президентом Владимиром Зеленским в США для рассмотрения на заседании комиссии.
По его словам, план трансформации - это набор конкретных инвестиционных проектов в Украине.
"Комиссия стратегического партнерства - это инструмент, где эти проекты могут быть рассмотрены на предмет поиска финансирования и американских бизнес-партнеров для их реализации”, - акцентировал министр.