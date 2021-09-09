Комісія стратегічного партнерства України та США: названо три завдання
Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав три завдання для української частини Комісії стратегічного партнерства України та США. Серед них є реформа комісії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Кулеби на брифінгу.
"Ми поставили три завдання перед нашими колегами з інших міністерств та відомств, які входять до складу комісії”, - зазначив він.
Такими завданнями є:
- реформа комісії, щоб зробити її структуру більш дієвою та ефективною;
- внесення на розгляд американської сторони українського проєкту спільної Хартії стратегічного партнерства;
- підготовка плану трансформації України, який був презентований Президентом Володимиром Зеленським у США для розгляду на засіданні комісії.
За його словами, план трансформації - це набір конкретних інвестиційних проєктів в Україні.
"Комісія стратегічного партнерства - це інструмент, де ці проєкти можуть бути розглянуті на предмет пошуку фінансування та американських бізнес-партнерів для їх реалізації”, - акцентував міністр.