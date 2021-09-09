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Комісія стратегічного партнерства України та США: названо три завдання

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Київ, Четвер 09 вересня 2021 13:19
Комісія стратегічного партнерства України та США: названо три завдання Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав три завдання для української частини Комісії стратегічного партнерства України та США. Серед них є реформа комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Кулеби на брифінгу.

"Ми поставили три завдання перед нашими колегами з інших міністерств та відомств, які входять до складу комісії”, - зазначив він.

Такими завданнями є:

  • реформа комісії, щоб зробити її структуру більш дієвою та ефективною;
  • внесення на розгляд американської сторони українського проєкту спільної Хартії стратегічного партнерства;
  • підготовка плану трансформації України, який був презентований Президентом Володимиром Зеленським у США для розгляду на засіданні комісії.

За його словами, план трансформації - це набір конкретних інвестиційних проєктів в Україні.

"Комісія стратегічного партнерства - це інструмент, де ці проєкти можуть бути розглянуті на предмет пошуку фінансування та американських бізнес-партнерів для їх реалізації”, - акцентував міністр.

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Дмитро Кулеба Україна Сполучені Штати Америки
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