Комісія стратегічного партнерства України та США: названо три завдання

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав три завдання для української частини Комісії стратегічного партнерства України та США. Серед них є реформа комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву Кулеби на брифінгу.

"Ми поставили три завдання перед нашими колегами з інших міністерств та відомств, які входять до складу комісії”, - зазначив він.

Такими завданнями є:

реформа комісії, щоб зробити її структуру більш дієвою та ефективною;

внесення на розгляд американської сторони українського проєкту спільної Хартії стратегічного партнерства;

підготовка плану трансформації України, який був презентований Президентом Володимиром Зеленським у США для розгляду на засіданні комісії.

За його словами, план трансформації - це набір конкретних інвестиційних проєктів в Україні.

"Комісія стратегічного партнерства - це інструмент, де ці проєкти можуть бути розглянуті на предмет пошуку фінансування та американських бізнес-партнерів для їх реалізації”, - акцентував міністр.