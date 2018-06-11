Комиссия утвердила список участников конкурса на должности в ГБР

Всего на участие в этом конкурсе поступило 735 пакетов документов

Конкурсная комиссия утвердила списки допущенных и не допущенных заявителей к участию в конкурсе на должности в Государственном бюро расследований (ГБР). Соответствующее решение комиссия приняла на заседании сегодня, 11 июня , передает корреспондент РБК-Украина.

По словам председателя конкурсной комиссии ГБР Романа Майданыка, всего на участие в этом конкурсе поступило 735 пакетов документов.

"Была предоставлена возможность допредоставить определенные документы... Таким образом 330 пакетов было обработано дополнительно. Около 210 пакетов документов из 735 отказные", - отметил Майданык.

Согласно решению комиссии, утвержденные списки допущенных и недопущенных к участию в конкурсе будут опубликованы секретариатом Кабинета министров Украины на правительственном портале до конца завтрашнего дня (12 июня).

Также комиссия приняла решение о проведении первого тестирования допущенных заявителей на знание законодательства 16 июня (21 июня определено запасным днем).

Напомним, 25 мая секретарь конкурсной комиссии по отбору сотрудников в ГБР и представитель общественной организации StateWatch Александр Леменов сообщил, что в конкурсе на должности в ГБР меньше всего кандидатов подались в управление военных преступлений.