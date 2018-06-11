Комісія з відбору співробітників до ДБР сподівається завершити конкурс до вересня

Орієнтовна дата початку співбесід з учасниками конкурсу на посади в ДБР - 2 липня

Комісія з відбору співробітників до Державного бюро розслідувань (ДБР) сподівається завершити конкурс до вересня. Про це повідомив голова конкурсної комісії ДБР Роман Майданик, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми сподіваємося, що до вересня конкурс буде завершено", - сказав Майданик.

Він повідомив, що орієнтовна дата початку співбесід з учасниками конкурсу на посади в ДБР - 2 липня.

"На нашу думку, це орієнтовно триватиме 2 тижні", - сказав він, додавши, що після тестування на знання законодавства заявники проходитимуть поліграф і лише після цього будуть допущені до співбесід.

Наступне засідання комісії, за його словами, відбудеться після тестування заявників - попередньо 18-21 червня.

Нагадаємо, сьогодні, 11 червня, конкурсна комісія затвердила списки допущених та недопущених заявників до участі у конкурсі на посади у ДБР.

Також комісія прийняла рішення про проведення першого тестування допущених заявників на знання законодавства 16 червня (21 червня визначено запасним днем).