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Комісія з відбору співробітників до ДБР сподівається завершити конкурс до вересня

НовиниПолітика    11.06.2018 - 19:31
Фото: Роман Майданик (УНІАН)
Фото: Роман Майданик (УНІАН)

Орієнтовна дата початку співбесід з учасниками конкурсу на посади в ДБР - 2 липня

Комісія з відбору співробітників до Державного бюро розслідувань (ДБР) сподівається завершити конкурс до вересня. Про це повідомив голова конкурсної комісії ДБР Роман Майданик, передає кореспондент РБК-Україна.  

"Ми сподіваємося, що до вересня конкурс буде завершено", - сказав Майданик. 

Він повідомив, що орієнтовна дата початку співбесід з учасниками конкурсу на посади в ДБР - 2 липня. 

"На нашу думку, це орієнтовно триватиме 2 тижні", - сказав він, додавши, що після тестування на знання законодавства заявники проходитимуть поліграф і лише після цього будуть допущені до співбесід. 

Наступне засідання комісії, за його словами, відбудеться після тестування заявників - попередньо 18-21 червня.  

Нагадаємо, сьогодні, 11 червня, конкурсна комісія затвердила списки допущених та недопущених заявників до участі у конкурсі на посади у ДБР

Також комісія прийняла рішення про проведення першого тестування допущених заявників на знання законодавства 16 червня (21 червня визначено запасним днем). 

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Теги публікації: Госбюро расследований, комиссия, конкурсная комиссия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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