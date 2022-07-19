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Комиссия определила победителя конкурса на главу САП, далее решение за генпрокурором

Фото: Александр Клименко (скрин видео 5 канал)
Автор: Наталия Гурковская

Комиссия определила победителя конкурса на главу САП. Большинство проголосовало за Александра Клименко, теперь очередь за генпрокурором, который должен утвердить его кандидатуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комиссии по проведению конкурса на должность руководителя САП.

Клименко – детектив НАБУ, известный расследованием дела заместителя руководителя ОП Татарова.

Он выиграл конкурс полгода назад, впрочем, только сегодня комиссия проголосовала за результаты. Теперь кандидатуру Клименко должен утвердить генпрокурор.

Напомним, заседание комиссии по избранию нового руководителя САП состоялось 19 июля. Детектив НАБУ Александр Клименко победил в конкурсе еще в декабре 2021 года, но результаты не были утверждены.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что победитель конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко должен быть назначен на эту должность.

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