Комиссия ООН по военным преступлениям России начала работу в Украине и посетила Ирпень

Независимая международная комиссия ООН по расследованию преступлений, совершенных Россией, начавшая работать в Украине, посетила Ирпень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Совместно с руководителем Национальной полиции Киевской области Андреем Небитовым и главным следователем Киевщины Виктором Луговым провели рабочую встречу с международными экспертами и ирпенской властью по механизмам документирования военных преступлений россиян и фактам нарушения страной-террористом прав человека", - рассказал он.

Кулеба напомнил, что в Киевской области нашли тела более 1,3 тысячи жителей, которых убили российские оккупанты.

"Эта цифра увеличивается в процессе расчистки территорий от завалов разрушенных домов. Каждый раз открываются новые факты многочисленных зверств россиян", - сказал он.