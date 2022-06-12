Комісія ООН щодо воєнних злочинів Росії почала роботу в Україні і відвідала Ірпінь
Незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування злочинів, вчинених Росією, що почала працювати в Україні, відвідала Ірпінь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Олексія Кулеби.
"Спільно з керівником Національної поліції Київської області Андрієм Нєбитовим та головним слідчим Київщини Віктором Луговим провели робочу зустріч із міжнародними експертами та ірпінською владою щодо механізмів документування воєнних злочинів росіян та фактів порушення країною-терористом прав людини", - розповів він.
Кулеба нагадав, що в Київській області знайшли тіла більше, ніж 1,3тисячі жителів, яких вбили російські окупанти.
"Ця цифра збільшується у процесі розчищення територій від завалів зруйнованих будинків. Щоразу відкриваються нові факти численних звірств росіян",- сказав він.
Нагадаємо, міжнародна комісія ООН прибула до України для допомоги у розслідуванні військових злочинів російських солдатів.
Як повідомлялося, кількість цивільних жертв внаслідок війни Росії проти України в десятки разів перевищує число жертв серед військових.
За даними генпрокурора Ірини Венедиктової, наймолодшим жертвам розв'язаної Росією війни проти України було 23 дні, 1,5 і 3 місяці.
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