Комісія ООН щодо воєнних злочинів Росії почала роботу в Україні і відвідала Ірпінь

Фото: комісія ООН з розслідування злочинів розпочала роботу в Україні з Ірпеня (t.me/ressentiment_channel)

Незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування злочинів, вчинених Росією, що почала працювати в Україні, відвідала Ірпінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Олексія Кулеби.