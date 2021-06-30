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В Минюсте отстранили экспертов, которые определили НЗГ 9,21 млрд грн компенсации за ущерб экологии

Автор: РБК-Украина

Дисциплинарная палата Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Украины приостановила действие свидетельств экспертов Киевского научно-исследовательского института, которые установили размер морального вреда членам общественной организации "Стоп шлам" в иске против Николаевского глиноземного завода.

Об этом говорится на странице активистов в Facebook.

Активисты отмечают, что решение было принято по заявлению Николаевского глиноземного завода (НГЗ) и "явному предварительному сговору" представителей завода и членов Дисциплинарной палаты.

Активисты называют это решение "расправой" и требуют его отмены.

Напомним, в ноябре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск в суд против Николаевского глиноземного, требуя возместить больше 9,21 млрд гривен морального ущерба за вред экологии.

Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые могут представлять наибольшую опасность для людей.

В мае 2021 года суд первой инстанции счел иск правомерным и присудил жителям Николаева 9,21 млрд гривен в качестве компенсации.

Теперь предстоит рассмотрение апелляции, которую собирается подавать НГЗ.

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КомпенсацияМинистерство юстиции УкраиныНГЗ