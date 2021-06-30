У Мін'юсті відсторонили експертів, які визначили МЗГ 9,21 млрд грн компенсації за шкоду екології

Дисциплінарна палата Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України призупинила дію свідоцтв експертів Київського науково-дослідного інституту, які встановили розмір моральної шкоди членам громадської організації "Стоп шлам" у позові проти Миколаївського глиноземного заводу.

Про це йдеться на сторінці активістів у Facebook.

Активісти відзначають, що рішення було прийнято за заявою Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) і є "явною попередньою змовою" представників заводу і членів Дисциплінарної палати. Активісти називають це рішення "розправою" і вимагають його скасування.