У Мін'юсті відсторонили експертів, які визначили МЗГ 9,21 млрд грн компенсації за шкоду екології

Дисциплінарна палата Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України призупинила дію свідоцтв експертів Київського науково-дослідного інституту, які встановили розмір моральної шкоди членам громадської організації "Стоп шлам" у позові проти Миколаївського глиноземного заводу.
Про це йдеться на сторінці активістів у Facebook.
Активісти відзначають, що рішення було прийнято за заявою Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) і є "явною попередньою змовою" представників заводу і членів Дисциплінарної палати.
Активісти називають це рішення "розправою" і вимагають його скасування.
Нагадаємо, в листопаді 2020 року громадська організація "Стоп шлам" подала позов до суду проти Миколаївського глиноземного, вимагаючи відшкодувати понад 9,21 млрд гривень моральної шкоди за шкоду екології.
Експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України виявила ряд небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини.
У червоному шламі були виявлені миш'як, кадмій, ртуть, свинець, а також елементи алюмінію, бор, кальцій, хром, ферум, манган, магній, сірка, стибіум, станум, ванадій, стронцій і силіцій, які можуть становити найбільшу небезпеку для людей.
У травні 2021 року суд першої інстанції визнав позов правомірним і присудив жителям Миколаєва 9,21 млрд гривень компенсації.
Тепер належить розгляд апеляції, яку збирається подавати МГЗ.