Комиссии для назначения субсидий будут ликвидированы: Кабмин унифицирует процедуру

Проект документа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Проектом предусмотрено упразднение комиссий, образованных районными, районными в г. Киеве государственными администрациями, исполнительными органами городских, районных в городах (в случае их образования) советов как отдельного субъекта властных полномочий, выносит решение о назначении в отдельных случаях жилищных субсидий.

Кроме того, проектом предусмотрено уточнение составляющих дохода лиц, которым предоставляются жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.