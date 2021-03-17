Комісії для призначення субсидій будуть ліквідовані: уряд уніфікує процедуру

Проект документу розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Проектом передбачено скасування функціонування комісій, утворених районними, районними у м. Києві державними адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад як окремого суб'єкта владних повноважень, що виносить рішення щодо призначення в окремих випадках житлових субсидій.

Крім того, проектом передбачено уточнення складових доходу осіб, яким надаються житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.