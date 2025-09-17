UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Комісії Київради схвалили звернення до президента про звільнення Бахматова

Фото: очільник Деснянської РДА Максим Бахматов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Комісія Київради з питань місцевого самоврядування на сьогоднішньому засіданні підтримала звернення до президента та першої леді щодо звільнення голови Деснянської РДА Максима Бахматова через інцидент на публічному заході, під час якого він застосував фізичну силу до жінки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Київради.

"У звʼязку із протиправними та аморальними діями голови Деснянської РДА, ми, депутати та депутатки Київської міської ради, висловлюємо Максиму Бахматову недовіру та вважаємо за неможливе подальшу співпрацю із ним, як із представником центральної влади, який виконує делеговані Київською міською радою повноваження", - йдеться у зверненні Київради.

Депутати звернулися до глави держави та першої леді Володимира та Олени Зеленських із закликом звільнити Бахматова із займаної посади.

"Ми звертаємося до Вас, пане Президенте, як до особи, яка призначає та звільняє голів райдержадміністрацій, із вимогою негайно звільнити Максима Бахматова з посади голови Деснянської районної державної адміністрації міста Києва. Ми також звертаємося до Першої леді України Олени Зеленської з проханням публічно підтримати позицію щодо недопущення насильства в політиці та забезпечення рівних прав і поваги до жінок у владі", - наголошують в Київраді.

Депутати також наполягають на негайному реагуванні та наголошують, що подальше "перебування Максима Бахматова на посаді голови Деснянської РДА дискредитує органи державної влади і особисто Президента України".

 

Зазначимо, раніше проєкт рішення Київради про звернення до президента щодо звільнення Бахматова підтримала комісія з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.  

Інцидент у Деснянській РДА

Як повідомлялося, 27 серпня очільник Деснянського району столиці Максим Бахматов під час публічного заходу застосував фізичну силу до депутатки Київради, заступниці мера Києва Ганни Старостенко через те, що вона хотіла взяти слово і підійшла до мікрофону.

Мер Києва Віталій Кличко закликав Офіс президента дати оцінку члену своєї команди, а правоохоронців - кваліфікувати дії цього посадовця за законом.

Партія "УДАР Віталія Кличка", від якої балотувалася до Київради Ганна Старостенко, також вимагає негайного звільнення Бахматова.

