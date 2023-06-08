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Комісія НАТО-Україна обговорила допомогу після підриву Каховської ГЕС

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Четвер 08 червня 2023 20:17
Комісія НАТО-Україна обговорила допомогу після підриву Каховської ГЕС Фото: комісія НАТО-Україна обговорила допомогу після підриву Каховської ГЕС (nato.int)
Автор: Іван Носальський

Комісія НАТО-Україна провела сьогодні, 8 червня, засідання у Брюсселі. Ключовим питанням стала допомога нашій країні після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

Як зазначають в Альянсі, засідання комісії провели під головуванням генерального секретаря Єнса Столтенберга. У ньому також в онлайн-форматі взяв участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Чиновник розповів про наслідки, які спричинив підрив Каховської ГЕС.

При цьому Столтенберг закликав союзників по НАТО оперативно надати допомогу Україні. В Альянсі зазначають, що частина країн вже надає необхідну допомогу, включаючи фільтри для води, насоси, генератори та обладнання для будівництва сховищ.

Союзникам вже передали докладний список найнагальніших потреб України після підриву Каховської ГЕС.

"Генеральний секретар наголосив на важливості негайної, середньострокової та довгострокової підтримки України, заявивши, що це буде ключовою темою зустрічей міністрів оборони країн НАТО та Контактної групи з питань оборони України наступного тижня, а також Вільнюського саміту у липні", - уточнюють в Альянсі.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок руйнування греблі в Херсонській області почало затоплювати низку населених пунктів.

Наразі на правобережній частині регіону, яка знаходиться під контролем України, триває евакуація мирного населення. При цьому найбільше постраждали ті українці, які мешкають на лівобережжі, оскільки там ворог не організував вивезення людей.

Більш детально про наслідки теракту росіян читайте у матеріалі РБК-Україна.

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