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Комиссия НАТО-Украина обсудила помощь после подрыва Каховской ГЭС

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Четверг 08 июня 2023 20:17
Комиссия НАТО-Украина обсудила помощь после подрыва Каховской ГЭС Фото: комиссия НАТО-Украина обсудила помощь после подрыва Каховской ГЭС (nato.int)
Автор: Иван Носальский

Комиссия НАТО-Украина провела сегодня, 8 июня, заседание в Брюсселе. Ключевым вопросом стала помощь нашей стране после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Как отмечают в Альянсе, заседание комиссии провели под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга. В нем также в онлайн-формате принимал участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Чиновник рассказал о последствиях, которые вызвал подрыв Каховской ГЭС.

При этом Столтенберг призвал союзников по НАТО оперативно оказать помощь Украине. В Альянсе отмечают, что часть стран уже оказывает необходимую помощь, включая фильтры для воды, насосы, генераторы и оборудование для строительства убежищ.

Союзникам уже передали подробный список самых неотложных потребностей Украины, после подрыва Каховской ГЭС.

"Генеральный секретарь подчеркнул важность немедленной, среднесрочной и долгосрочной поддержки Украины, заявив, что это будет ключевой темой встреч министров обороны стран НАТО и Контактной группы по вопросам обороны Украины на следующей неделе, а также Вильнюсского саммита в июле", - уточняют в Альянсе.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В результате разрушения дамбы в Херсонской области начало затапливать ряд населенных пунктов.

Сейчас на правобережной части региона, которая находится под контролем Украины, продолжается эвакуация мирного населения. При этом больше всего пострадали те украинцы, которые проживают на левобережье, поскольку там враг не организовал вывоз людей.

Более детально о последствиях теракта россиян читайте в материале РБК-Украина.

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