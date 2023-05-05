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У Комишувасі вишка мобільного оператора зупинила ракету, яка летіла на Запоріжжя

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Україна, П'ятниця 05 травня 2023 18:41
У Комишувасі вишка мобільного оператора зупинила ракету, яка летіла на Запоріжжя Фото: ілюстративне (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Базова станція Vodafone зупинила ворожу ракету, що летіла на Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мінцифри Михайла Федорова.

"Базова станція Vodafone зупинила російську ракету, що летіла на Запоріжжя. Це сталося в селищі Комишуваха Запорізької області", - повідомив міністр.

За його даними, навіть попри пошкодження, вже наступного дня зв’язок у районі повністю відновили завдяки Starlink, який передала команда Мінцифри.

Фото: базова станція Vodafone зупинила ворожу ракету (t.me/zedigital)

"Дякую незламним телеком-фахівцям за роботу 24/7. Все можна відбудувати. Найголовніше - зберегти людські життя", - зауважив Федоров.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що за минулу добу РФ збільшила обстріли Запорізької області вдвічі. Обласний центр окупанти атакували ракетою С-300.

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