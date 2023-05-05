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В Камышевахе вышка мобильного оператора остановила ракету, которая летела на Запорожье

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Украина, Пятница 05 мая 2023 18:41
В Камышевахе вышка мобильного оператора остановила ракету, которая летела на Запорожье Фото: иллюстративное (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Базовая станция Vodafone остановила вражескую ракету, летевшую на Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минцифры Михаила Федорова.

"Базовая станция Vodafone остановила летевшую на Запорожье российскую ракету. Это произошло в поселке Камышеваха Запорожской области", - сообщил министр.

По его данным, даже, несмотря на повреждения, уже на следующий день связь в районе полностью восстановили благодаря Starlink, который передала команда Минцифры.

Фото: базовая станция Vodafone остановила вражескую ракету (t.me/zedigital)

"Благодарю несгибаемых телеком-специалистов за работу 24/7. Все можно отстроить. Самое главное - сохранить человеческие жизни", - заметил Федоров.

Напомним, вчера мы сообщали, что за минувшие сутки РФ увеличила обстрелы Запорожской области вдвое. Областной центр кафиры атаковали ракетой С-300.

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Война России против Украины Запорожская область
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