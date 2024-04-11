Комиссар НБА предположил жизненный бан одного из баскетболистов: что он натворил

24-летний американец подверг риску продолжения профессиональной карьеры. НБА рассмотрит вариант с пожизненной дисквалификацией форварда.

"У меня есть большой набор дисциплинарных наказаний. Поступок Портера – "смертный грех" для нашей лиги. Высшей мерой наказания может стать пожизненный бан. Вот такого уровня важности вопроса мы рассматриваем. Ничего серьезнее скандалов с беттингом в нашей лиге нет", – заявил Сильвер.

По словам комиссара ассоциации, следствие по делу Портера продолжается. В то же время, он анонсировал, что последствия расследования могут быть крайне серьезными. Резервист "Торонто" отстранен от матчей под эгидой НБА с 24 марта.

Ряд американских букмекерских контор недавно зафиксировал подозрительные ставки на Портера. С нескольких счетов пытались поставить значительные суммы (10-20 тысяч долларов) на индивидуальные показатели форварда минимум в двух поединках американца. Под подозрением оказались матчи Портера против "Клипперс" и "Сакраменто", в которых он не набрал ни одного очка.