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Комісар НБА анонсував розширення ліги

Фото: Адам Сільвер зважено підійде до процесу розширення (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Очільник Національної баскетбольної асоціації Адам Сільвер готовий внести розгляд заявок нових команд у порядок денний об'єднання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

НБА фактично розчистила шлях до розширення чемпіонату. Після укладення нової колективної угоди з профспілкою баскетболістів асоціація близька до підписання договору про медіаправа. Наступним пунктом буде розширення кількості учасників.

"Цього разу не заздалегідь визначено, що ми розширюватимемося, але я знаю про величезний інтерес. І на мою думку, так, є багатії, компанії, які хотіли б інвестувати та купувати команди НБА. Але я вважаю, що лізі варто бачити картину цілісно, щоб не було розмиття", – заявив Сільвер.

Комісар НБА побоюється, що поява двох нових команд призведе до зниження середнього рівня гри по всій асоціації. Загальний ростер баскетболістів зросте орієнтовно на 35 баскетболістів. Утім, достатньої кількості якісних гравців можна й не знайти.

"У якийсь момент ми хотіли би поглянути за межі Сполучених Штатів, на додаток до Канади. Можливо, зараз для цього непідходящий момент, але я думаю і про довготривалу перспективу", – пояснив функціонер підхід НБА.

Раніше головними претендентами на появу команди під егідою асоціації були американські Лас-Вегас і Сіетл. Згодом до них приєднався канадський Ванкувер. Також команда НБА може з'явитися в Мексиці.

До слова, колишній форвард "Г'юстона" Бадінгер потрапив на Олімпійські ігри в пляжному волейболі.

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