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Комиссар НБА анонсировал расширение лиги

Фото: Адам Сильвер взвешенно подойдет к процессу расширения (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Глава Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер готов внести рассмотрение заявок новых команд в повестку дня объединения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

НБА фактически расчистила путь к расширению чемпионата. После заключения нового коллективного соглашения с профсоюзом баскетболистов ассоциация близка к подписанию договора о медиа-правах. Следующим пунктом станет расширение количества участников.

"В этот раз не предопределено, что мы будем расширяться, но я знаю об огромном интересе. И по моему мнению, да, есть богачи, компании, которые хотели бы инвестировать и покупать команды НБА. Но я считаю, что лиге стоит видеть картину целостно, чтобы не было размытия", – заявил Сильвер.

Комиссар НБА опасается, что появление двух новых команд приведет к понижению среднего уровня игры по всей ассоциации. Общий ростер баскетболистов вырастет ориентировочно на 35 баскетболистов. Впрочем, достаточное количество качественных игроков можно и не найти.

"В какой-то момент мы хотели бы посмотреть за пределы Соединенных Штатов, в дополнение к Канаде. Возможно, сейчас для этого неподходящий момент, но я думаю и о долгосрочной перспективе", – объяснил функционер подход НБА.

Ранее главными претендентами на появление команды под эгидой ассоциации были американские Лас-Вегас и Сиэтл. Впоследствии к ним присоединился канадский Ванкувер. Также команда НБА может появиться в Мексике.

К слову, бывший форвард "Хьюстона" Бадингер попал на Олимпийские игры в пляжном волейболе.

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НБАБаскетбол