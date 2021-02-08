Комфортные и качественные односпальные кровати в магазине 4ROOM
Чаще всего односпальные кровати подбираются для детей, при этом нужно создать не только комфортные и безопасные условия, но и постараться сэкономить пространство, разместив дополнительно шкаф, письменный стол и другую мебель. Плюс односпальной кровати в том, что она легкая, простая в использовании и отличается комфортом. С ее помощью удастся создать идеальное спальное место.
Не лишним будет использование дополнительной мебели для создания выгодной комбинации. Выбирая односпальные кровати в Киеве по этой ссылке, каждый в итоге найдет что-нибудь свое. Тем более есть система фильтров, когда можно указывать габариты мебели, дополнительные функции и бренды.
Разновидности кроватей
Ассортимент огромен и включает следующие предложения на выбор:
- классические кровати со спинкой и на ножках;
- раскладные с коробами снизу;
- трансформеры с полочками;
- ортопедические;
- металлические и деревянные;
- с подъемным механизмом;
- специализированные.
Односпальные кровати выбираются не только для детей. Также есть предложения для пенсионеров, подростков и взрослых, соответствующие определенным показателям.
В основе производства деревянных моделей используется береза, сосна, ясень и ольха. Также применяются материалы ДСП и МДФ, являющиеся более дешевыми, но все теми же практичными и долговечными.Исключено выделение формальдегидов из дерева, гарантируя экологическую безопасность.
Критерии выбора кровати
Покупатели давно пользуются общими критериями подбора кроватей:
1. Удобство. Мебель должна подходить под габариты человека, дополняться мягким и ортопедическим матрасом.
2. Функциональность. Экономия места обеспечена применением специальных ящиков для белья и личных вещей, которые устанавливаются под кровать.
3. Безопасность. Экологически чистые материалы всегда в приоритете. Также нужно исключить острые углы или выступы, а фурнитура не должна быть разболтанной или изношенной.
Особой категорией являются кровати, которые специально выбираются для детей и подростков. Они дополняются мягкой обивкой, ажурными вставками, а также аппликациями. Иногда кровати изготавливаются в форме автомобилей, космических кораблей и даже героев из различных мультфильмов.
Итоговую форму, расцветку и функционал диктует только исполнение комнаты. Желательно, чтобы все элементы гармонично сочетались между собой и кровать, в том числе. Это гарантия приятного времяпровождения в комнате.