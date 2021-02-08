Комфортні і якісні односпальні ліжка в магазині 4ROOM

Найчастіше односпальні ліжка підбираються для дітей, при цьому потрібно створити не тільки комфортні і безпечні умови, а й постаратися заощадити простір, розмістивши додатково шафу, письмовий стіл та інші меблі. Плюс односпального ліжка в тому, що воно легке, просте у використанні і відрізняється комфортом. З його допомогою вдасться створити ідеальне спальне місце.

Не зайвим буде використання додаткових меблів для створення вигідної комбінації. Вибираючи односпальні ліжка в Києві за цим посиланням, кожен в підсумку знайде щось своє. Тим більше є система фільтрів, коли можна вказувати габарити меблів, додаткові функції і бренди.

Різновиди ліжок

Асортимент величезний і включає наступні пропозиції на вибір:

класичні ліжка зі спинкою і на ніжках;

розкладні з коробами знизу;

трансформери з поличками;

ортопедичні;

металеві та дерев'яні;

з підйомним механізмом;

спеціалізовані.

Односпальні ліжка вибираються не тільки для дітей. Також є пропозиції для пенсіонерів, підлітків і дорослих, які відповідають певним показникам.

В основі виробництва дерев'яних моделей використовується береза, сосна, ясен і вільха. Також застосовуються матеріали ДСП і МДФ, що є більш дешевими, але все тими ж практичними і довговічними. Виключено виділення формальдегідів з дерева, гарантуючи екологічну безпеку.

Критерії вибору ліжка

Покупці давно користуються загальними критеріями підбору ліжок:

Зручність . Меблі повинні підходити під габарити людини, доповнюватися м'яким і ортопедичним матрацом.

Функціональність . Економія місця забезпечена застосуванням спеціальних скриньок для білизни та особистих речей, які встановлюються під ліжко.

Безпека . Екологічно чисті матеріали завжди в пріоритеті. Також потрібно виключити гострі кути або виступи, а фурнітура не повинна бути розбовтаною або зношеною.

Особливою категорією є ліжка, які спеціально вибираються для дітей і підлітків. Вони доповнюються м'якою оббивкою, ажурними вставками, а також аплікаціями. Іноді ліжка виготовляються у формі автомобілів, космічних кораблів і навіть героїв з різних мультфільмів.

Підсумкову форму, забарвлення і функціонал диктує тільки виконання кімнати. Бажано, щоб всі елементи гармонійно поєднувалися між собою і ліжко, в тому числі. Це гарантія приємного проведення часу в кімнаті.