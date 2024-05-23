Для комфортних подорожей: які аксесуари будуть корисними в авто у теплу пору року

Цього разу ми не будемо говорити про інструментарій для підтримки технічного стану автомобіля під час літніх поїздок – насмілимось думати, що ви вже усунули всі негаразди, які залишила вашій машині зима. Натомість нагадаємо про декілька корисних речей, які позбавлять вас зайвих клопотів навколо машини у весняно-літню пору: у спеку, в далекій дорозі, при перевезеннях "по господарству" та під час виїздів за місто.

Очисник скла

У літа свій набір сюрпризів, які впливають на прозорість лобового скла, та й інших вікон також. Перш за все, це комахи різного ступеню вгодованості, які цілодобово б’ються в лобове – і розбиваються об нього. Не завжди з прибиранням їхніх соковитих останків впораються склоочисники, та не завжди це і доцільно. Між тим, чисте з обох боків лобове скло – важливий чинник безпеки, адже воно не дає відблисків в променях зустрічних фар і при їзді проти сонця, а ще воно не так активно пітніє. Ще один зиск від потужного очисника скла ви отримаєте під час дощу: якщо двірники будуть безрезультатно розмазувати воду по жирному склу, препарат допоможе прибрати з нього невидимий наліт оливних випарів. Нарешті, ще один момент – очисник скла за крайньої потреби може зіграти роль засобу-антимошки. Адже під час літньої спеки буває, що розбиті комахи настільки міцно в’їдаються у розпечену фарбу на капоті, що через день прибрати їх можна тільки глибоким поліруванням. А якщо вчасно, протягом кількох годин, видалити ці рештки бодай очисником скла, комашиних слідів на фарбі не залишиться.

Протисонячний екран

Добротне оздоблення салону сучасних машин в принципі витримує і прямі сонячні промені, і температуру під 60 – 70 градусів. Але ми б не радили випробувати інтер’єр в такому режимі на кожній стоянці. Та й людям не завжди приємно на парковці сідати в таку, без перебільшення, сауну, особливо якщо з кондиціонером не все гаразд. Тож щоб уберегти внутрішнє обладнання машини та себе від перегріву і передчасного старіння, кожне велике скло в авто бажано щільно затуляти. Як мінімум варто робити це з лобовим склом, під ким розташоване торпедо з його багатим начинням. Важлива підказка: ці дзеркальні шторки бувають різних розмірів, тож не полінуйтеся обміряти салон і заразом розібратись, як ви будете кріпити її. Адже штатні присоски під впливом температури часто відстають від скла, і їх доводиться чимось підстраховувати. Зокрема, підпираючи блискучу шторку штатними протисонячними козирками, чіпляючи за дзеркало, відкриту кришку бардачка тощо.

Термосумка

Неважливо, буде це велика повноцінна сумка чи невеличкий термобокс – головне, що у вас буде можливість мати з собою охолоджений напій чи пару бутербродів без ризику отруєння у спеку. Маємо тут на увазі не холодильник з власною системою охолодження, а саме термосумку, ємність якої охолоджується так званими акумуляторами холоду, попередньо замороженими у домашній морозилці. Відповідно, остання обставина говорить про те, що аксесуар не буде споживати енергію від акумулятора машини, але згадані акумулятори потрібно буде тримати напоготові у домашньому холодильнику (морозилці). Підказка від бувалих автотуристів: в такій термосумці вигідно тримати не власне напої, а порцію льоду, який можна буде по шматочку додавати, наприклад, у келих з колою чи чаєм.

Ліхтар

Навіть якщо ви не відправляєтесь в далекі туристичні поїздки і не ночуєте на відстані від цивілізації, ліхтарику на борту час від часу знайдеться робота. Наприклад, він допоможе виловити з-під сидіння ключи, окуляри чи інший дрібний предмет, а то й вигнати з-під машини сусідське кошеня. При виборі врахуйте деякі особливі вимоги, зокрема,– готовність до роботи в будь-яку хвилину, навіть після тривалого відпочинку в бардачку чи багажнику. Тобто це повинен бути або ліхтар з дорогими батарейками, або хитрий девайс з власним генератором на механічному приводі (в давнину їх йменували "жучками").

Лопатка

Предмет не першої необхідності, але тим не менш час від часу затребуваний і почасти багатоцільовий – колись цю роль грала славнозвісна монтировка, оспівана у шоферському фольклорі. Наприклад, стандартна саперна чи спеціальна туристична лопатка допоможе при буксуванні на путівці, при заготівлі порції палива для вогнища, при потребі щось підважити, та й в якості, вибачайте, засобу самозахисту теж може виступити.

Якщо коротко

Нам би не хотілося, щоб через наші поради ви перетворювали вашу машину на комору для гарних, проте непотрібних або нечасто затребуваних речей. Тож сприймайте наш хіт-парад аксесуарів як привід активувати фантазію і скорегуйте список згідно особистих потреб – наприклад, певний предмет для фізичної активності (лопатку чи ліхтарик) можна замінити на пристрій для пасивного відпочинку (плед або, скажімо, рибальський складний стільчик).