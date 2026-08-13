Комфортна температура, без дощу: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 21-26°, на Закарпатті до 30°.

Фото: якою буде погода в Україні 13 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 21-26°, у Києві близько 25°.