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Комфортна температура, без дощу: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 13.08.2026 Чт
1 хв
Де буде найтепліше?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 13 серпня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 13 серпня, очікується тепла погода - до +30°. Водночас дощі не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 21-26°, на Закарпатті до 30°.

Фото: якою буде погода в Україні 13 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 21-26°, у Києві близько 25°.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що в Україні до кінця тижня утримається комфортна температура, а вже 16-17 серпня повернеться спека.

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