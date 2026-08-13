Комфортна температура, без дощу: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 13 серпня, очікується тепла погода - до +30°. Водночас дощі не прогнозуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вдень 21-26°, на Закарпатті до 30°.
Фото: якою буде погода в Україні 13 серпня (інфографіка РБК-Україна)
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 21-26°, у Києві близько 25°.
Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що в Україні до кінця тижня утримається комфортна температура, а вже 16-17 серпня повернеться спека.