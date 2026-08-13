Комфортная температура, без дождя: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 21-26 °, в Закарпатье до 30 °.

Фото: какой будет погода в Украине 13 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 21-26 °, в Киеве около 25 °.