Комфортная температура, без дождя: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 13 августа, ожидается теплая погода 0 до +30°. В то же время, дожди не прогнозируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура днем 21-26 °, в Закарпатье до 30 °.
Фото: какой будет погода в Украине 13 августа (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 21-26 °, в Киеве около 25 °.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украине до конца недели удержится комфортная температура, а уже 16-17 августа вернется жара.