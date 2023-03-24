Комендантську годину у Полтавській області скоротять наступного тижня

Житомирська область скорочує тривалість комендантської години. Нові правила будуть діятимуть вже з 27 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
"Скорочуємо тривалість комендантської години. З цим питанням до нас звернулися аграрії. В області стартувала посівна, триває підживлення озимих культур. Збільшився світловий день", - йдеться у повідомленні.
Лунін зазначив, що робітники виходять рано вранці в поля, тому є потреба змінити проміжок часу, протягом якого заборонено пересування.
"За рішенням Ради оборони області з 27 березня в Полтавській області комендантська година триватиме з 23:00 до 04:00", - повідомив голова ОВА.
Нагадаємо, що комендантську годину у Києві скоротять вже 26 березня. Вона триватиме з 00:00 до 05:00 ранку.
У Сумській області поки що не планують змінювати час комендантської години. Оскільки вона досить ліберальна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.