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Комендантську годину у Полтавській області скоротять наступного тижня

Фото: очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін (facebook com pravdatut media)
Автор: Дмитро Браславський

Житомирська область скорочує тривалість комендантської години. Нові правила будуть діятимуть вже з 27 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Скорочуємо тривалість комендантської години. З цим питанням до нас звернулися аграрії. В області стартувала посівна, триває підживлення озимих культур. Збільшився світловий день", - йдеться у повідомленні.

Лунін зазначив, що робітники виходять рано вранці в поля, тому є потреба змінити проміжок часу, протягом якого заборонено пересування.

"За рішенням Ради оборони області з 27 березня в Полтавській області комендантська година триватиме з 23:00 до 04:00", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, що комендантську годину у Києві скоротять вже 26 березня. Вона триватиме з 00:00 до 05:00 ранку.

У Сумській області поки що не планують змінювати час комендантської години. Оскільки вона досить ліберальна.

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