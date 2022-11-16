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У Херсоні скорочують комендантську годину

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Херсон, Середа 16 листопада 2022 08:38
У Херсоні скорочують комендантську годину Фото: у Херсоні змінили тривалість комендантської години (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсоні та громаді скорочують тривалість комендантської години. Тепер вона починатиметься о 19:00, а закінчуватиметься о 06:30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міську раду в Telegram.

Оновлена комендантська година почне діяти з 16 листопада. У вказаний час жителям Херсона та громади заборонено перебувати на вулицях та громадських місцях.

Під час комендантської години будуть проводитися стабілізаційні заходи, зокрема і розмінування звільнених територій, а також заходи для безпеки цивільного населення громади.

Нагадаємо, що після деокупації Херсона у місті ввели комендантську годину з 17:00 до 8:00.

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Херсон Комендантська година Херсонська область
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