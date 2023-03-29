В Черкаській області скорочують комендатську годину
Комендантську гогдину в Черкаській області скоротять. Нововедення почнуть діяти з 3 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.
"Зважаючи на безпекову ситуацію та враховуючи потреби нашої економіки, посівну кампанію та задля нарощування виробничих потужностей, скорочуємо комендантську годину на Черкащині. Починаючи з понеділка, часові межі будуть такими: 00:00 - 4:00" ,- йдеться в повідомленні.
Очільник Черкаської ОВА нагадав, що в такий час заборонено бути на вулиці та в інших громадських місцях. За винятком тільки якщо потрібно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.
Раніше ми писали про те, що в Івано-Франківській області скорочують комендантську годину з 29 березня.
Також нагадаємо, що в Херсонській області з 24 березня скоротили тривалість комендантської години.