ua ru
Ср, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Черкаській області скорочують комендатську годину

Новость на русском →
Черкаська область, Середа 29 березня 2023 11:41
В Черкаській області скорочують комендатську годину Фото: комендантську годину в Черкаській області скоротять (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Комендантську гогдину в Черкаській області скоротять. Нововедення почнуть діяти з 3 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.

"Зважаючи на безпекову ситуацію та враховуючи потреби нашої економіки, посівну кампанію та задля нарощування виробничих потужностей, скорочуємо комендантську годину на Черкащині. Починаючи з понеділка, часові межі будуть такими: 00:00 - 4:00" ,- йдеться в повідомленні.

Очільник Черкаської ОВА нагадав, що в такий час заборонено бути на вулиці та в інших громадських місцях. За винятком тільки якщо потрібно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Раніше ми писали про те, що в Івано-Франківській області скорочують комендантську годину з 29 березня.

Також нагадаємо, що в Херсонській області з 24 березня скоротили тривалість комендантської години.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкаси Комендантська година
NEWS
Не отримав гарантій від Китаю. Зеленський сказав, навіщо Путіну "ядерка" в Білорусі
Не отримав гарантій від Китаю. Зеленський сказав, навіщо Путіну "ядерка" в Білорусі
DAILY
Як росіяни намагаються оточити Авдіївку та чим вона важлива для армії Путіна
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як росіяни намагаються оточити Авдіївку та чим вона важлива для армії Путіна