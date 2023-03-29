В Черкасской области сокращают комендантский час
Комендантский час в Черкасской области сократят. Нововедения начнут действовать с 3 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.
"Учитывая ситуацию с безопасностью и учитывая потребности нашей экономики, посевную кампанию и ради наращивания производственных мощностей, сокращаем комендантский час в Черкасской области. Начиная с понедельника, временные границы будут следующими: 00:00 - 4:00", - говорится в сообщении.
Глава Черкасской ОВА напомнил, что в такое время запрещено быть на улице и в других общественных местах. Исключением может быть только необходимость пройти в укрытие при объявлении воздушной тревоги.
Ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковской области сокращают комендантский час с 29 марта.
Также напомним, что в Херсонской области с 24 марта сократили продолжительность комендантского часа.