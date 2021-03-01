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Комендантська година і респіратори замість масок: в Словаччині посилили карантин

Новость на русском → Словаччина, Понеділок 01 березня 2021 08:51
Комендантська година і респіратори замість масок: в Словаччині посилили карантин Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Уряд Словаччини ухвалив рішення про посилення карантинних обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу. Так, в країні буде введено комендантську годину, а також обов'язкове носіння в громадських місцях респіраторів замість медичних масок.

Про це повідомляє "TA3".

Комендантську годину буде введений в країні з 3 березня і буде діяти з 20:00 до 1:00. В цей час буде заборонено залишати будинок, крім як для поїздок на роботу або походу до лікаря. При цьому з 5:00 до 20:00 будуть діяти обмеження, за яким громадянам буде заборонено залишати будинок без поважної причини, яка повинна підтверджуватися документами.

Навчальні заклади поки будуть працювати, проте якщо батьки працюють віддалено або безробітні - їх діти повинні залишатися вдома.

З 8 березня в країні буде обов'язковим носіння респіраторів FFP2 в магазинах і громадському транспорті, а з 15 березня - вони стануть обов'язковими у всіх громадських місцях. Медичні маски можуть використовувати лише діти.

Такі обмеження діятимуть до 21 березня.

Раніше РБК-Україна писало, що в Словаччині "британский" штам коронавірусу був виявлений у 71% нових випадків COVID-19 у країні.

Також повідомлялося, що у Мадриді посилять карантин на два тижні через COVID.

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