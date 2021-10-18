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Комендантська година і відсутність заходів: у Латвії вводять локдаун

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Рига, Понеділок 18 жовтня 2021 21:53
Комендантська година і відсутність заходів: у Латвії вводять локдаун Фото: у Латвії з 21 жовтня почне діяти локдаун (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Латвії на тлі збільшення числа хворих коронавірусом вводять локдаун. Він почне діяти з четверга, 21 жовтня.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш, передає РБК-Україна з посиланням на Skaties.

Локдаун в Латвії діятиме протягом чотирьох тижнів до 15 Листопада.

За словами прем'єра, майже всі магазини, розважальні заклади та інші служби, а також школи будуть закриті. Водночас у країні діятиме нічна комендантська година з 20: 00 до 5: 00.

Каріньш зазначив, що рішення про введення локдауна в Латвії було прийнято тому, що охоплення вакцинацією в Латвії занадто низький.

"Багатьом може здатися незрозумілим, чому у нас все так, а в Данії та Ірландії - ні. Причина в тому, що процес вакцинації не увінчався успіхом, як це було задумано", - заявив він.

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Латвія Локдаун Коронавірус
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