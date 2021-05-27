Комендантский час на Кипре полностью отменят 10 июня

Выразив удовлетворение улучшением эпидемиологической ситуации за последние недели, министр объявил о ряде дальнейших смягчений карантина.

С 29 мая комендантский час будет перенесен с полуночи на 1 утра, и его действие будет длиться до 5 утра. С 10 июня комендантский час отменяется.

С 1 июня количество людей, которым разрешено собираться в домах, возрастет до 20, включая постоянных жильцов и несовершеннолетних. В этот же день барам и ресторанам будет разрешено открывать свои внутренние помещения на основе протокола здравоохранения.

Физическое присутствие людей в помещениях, таких как казино, места проведения конференций и ярмарок, театрах, амфитеатрах и других культурных пространствах, разрешается при заполненности на 50%.

С 10 июня ночным клубам будет разрешено возобновить деятельность на основании протокола здравоохранения.

Также будет отменено ограничение физического присутствия работников на их рабочих местах при условии заполненности помещений до 50%.

"Верное соблюдение мер защиты, дисциплина в соблюдении протоколов здравоохранения и усилия, приложенные обществом в целом, позволили нам продолжать эти послабления", - сказал министр. Важным фактором, по его словам, было также количество больных коронавирусом в больницах и способность системы здравоохранения адекватно реагировать на вызовы пандемии.

Константинос Иоанну сообщил, что в стране 51% людей были привиты первой дозой вакцины и 25% полностью. По его словам, Кипр занимает первое место среди стран ЕС в вопросе вакцинации.

Кипр стремится достичь вакцинации 65% населения по крайней мере первой дозой к концу июня.

При этом Иоанну напомнил, что "вирус все еще с нами" и призвал людей продолжать соблюдать медицинские протоколы.