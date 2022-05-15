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Комендантский час в Киеве: с сегодняшнего дня новое время

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Киев, Воскресенье 15 мая 2022 12:00
Комендантский час в Киеве: с сегодняшнего дня новое время Фото: комендантский час в Киеве начнется в 23:00 (t me UA_National_Police)
Автор: Юлия Бойко

Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня сокращается на час. Он будет действовать ежедневно с 23:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

"Внимание! В Киеве и Киевской области комендантский час с 15 мая будет продолжаться каждую ночь с 23:00 до 05:00", - говорится в сообщении.

До этого комендантский час в столице начинался в 22:00 и заканчивался в 05:00.

Что запрещено во время комендантского часа

В период с 23:00 до 05:00 нельзя находиться на улице и других общественных местах, перемещаться транспортом или пешком. Исключение - при наличии специального пропуска установленного образца и удостоверение личности.

Выходить из дома можно для того, чтобы пройти в ближайшее укрытие во время воздушной тревоги.

Напомним, ранее в Верховной раде появился законопроект, которым за нарушение комендантского часа предлагают штрафовать на сумму от 170 до 340 гривен.

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Киев Комендантский час
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