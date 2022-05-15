Комендантский час в Киеве: с сегодняшнего дня новое время

Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня сокращается на час. Он будет действовать ежедневно с 23:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

"Внимание! В Киеве и Киевской области комендантский час с 15 мая будет продолжаться каждую ночь с 23:00 до 05:00", - говорится в сообщении.

До этого комендантский час в столице начинался в 22:00 и заканчивался в 05:00.

Что запрещено во время комендантского часа

В период с 23:00 до 05:00 нельзя находиться на улице и других общественных местах, перемещаться транспортом или пешком. Исключение - при наличии специального пропуска установленного образца и удостоверение личности.

Выходить из дома можно для того, чтобы пройти в ближайшее укрытие во время воздушной тревоги.