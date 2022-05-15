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Комендантська година в Києві: відсьогодні новий час

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Київ, Неділя 15 травня 2022 12:00
Комендантська година в Києві: відсьогодні новий час Фото: комендантська година в Києві розпочнеться о 23:00 (t me UA_National_Police)
Автор: Юлія Бойко

Комендантська година в Києві з сьогоднішнього дня скорочується на годину. Вона діятиме щодня з 23:00 до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

"Увага! У Києві та Київській області комендантська година з 15 травня триватиме щоночі з 23:00 до 05:00", - йдеться в повідомленні.

До цього комендантська година в столиці починалася о 22:00 і закінчувалася о 05:00.

Що заборонено під час комендантської години

У період з 23:00 до 05:00 не можна перебувати на вулиці та інших громадських місцях, переміщатися транспортом або пішки. Виняток - за наявності спеціального пропуску встановленого зразка та посвідчення особи.

Виходити з дому можна для того, щоб пройти до найближчого укриття під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді з'явився законопроект, яким за порушення комендантської години пропонують штрафувати на суму від 170 до 340 гривень.

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