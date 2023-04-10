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Комендантська година в Україні: чи скасують обмеження на Великдень

Фото: комендантську годину в Україні на Великдень не будуть змінювати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Комендантську годину у деяких областях України нещодавно скоротили. Проте на Великдень, який цього року відзначатимуть 16 квітня, обмеження не будуть скасовувати.

Яка ситуація з комендантською годиною у регіонах - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Комендантська година на Великдень у Києві

Голова КМВА Сергій Попко заявив, що обмеження у столиці не будуть змінювати чи скасовувати заради безпеки киян. Комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00.

На Великдень для вірян церковні служби транслюватимуть по телебаченню, а також в Youtube і Facebook. Після закінчення комендантської години у церквах будуть освячувати великодні кошики. Проте жителів столиці просять не скупчуватися біля храмів.

Яка ситуація у регіонах

В інших областях України також не будуть скасовувати обмеження на Великдень. Водночас вірян просять дотримуватися комендантської години та сигналів повітряної тривоги.

У прифронтових та звільнених від окупантів населених пунктах жителям заборонили відвідувати кладовища на великодні свята. Зокрема, таку заборону видали у Харківській та Херсонській областях.

Комендантська година на Великдень в інших областях:

  • Закарпатська область - комендантської години немає;
  • Вінницька область - з 00:00 до 5:00;
  • Донецька область - з 21:00 до 5:00;
  • Житомирська область - з 00:00 до 5:00;
  • Запорізька область - з 23:00 до 5:00;
  • Івано-Франківська область - з 00:00 до 5:00;
  • Кіровоградська область - з 23:00 до 5:00;
  • Луганська область - з 21:00 до 5:00;
  • Миколаївська область - з 00:00 до 5:00;
  • Одеська область - з 00:00 до 5:00;
  • Полтавська область - 00:00 до 4:00;
  • Сумська область - з 23:00 до 4:00;
  • Тернопільська область - з 00:00 до 04:00;
  • Херсонська область - з 20:00 до 6:00
  • Хмельницька область - з 00:00 до 5:00;
  • Черкаська область - з 00:00 до 4:00;
  • Чернівецька область - з 00:00 до 5:00;
  • Чернігівська область - з 00:00 до 4:00.

Нагадаємо, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці й у громадських місцях, а також переміщатися транспортом чи пішки без спеціальної перепустки.

Як повідомлялося, Митрополит ПЦУ Епіфаній проведе службу на Великдень в Києво-Печерській Лаврі.

Також ми пояснювали, чи буде на Великдень додатковий вихідний та які ще свята відзначать українці у квітні.

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