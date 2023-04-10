Комендантська година в Україні: чи скасують обмеження на Великдень

Комендантська година на Великдень у Києві

Голова КМВА Сергій Попко заявив, що обмеження у столиці не будуть змінювати чи скасовувати заради безпеки киян. Комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00.

На Великдень для вірян церковні служби транслюватимуть по телебаченню, а також в Youtube і Facebook. Після закінчення комендантської години у церквах будуть освячувати великодні кошики. Проте жителів столиці просять не скупчуватися біля храмів.

Яка ситуація у регіонах

В інших областях України також не будуть скасовувати обмеження на Великдень. Водночас вірян просять дотримуватися комендантської години та сигналів повітряної тривоги.

У прифронтових та звільнених від окупантів населених пунктах жителям заборонили відвідувати кладовища на великодні свята. Зокрема, таку заборону видали у Харківській та Херсонській областях.

Комендантська година на Великдень в інших областях:

Закарпатська область - комендантської години немає;

Вінницька область - з 00:00 до 5:00;

Донецька область - з 21:00 до 5:00;

Житомирська область - з 00:00 до 5:00;

Запорізька область - з 23:00 до 5:00;

Івано-Франківська область - з 00:00 до 5:00;

Кіровоградська область - з 23:00 до 5:00;

Луганська область - з 21:00 до 5:00;

Миколаївська область - з 00:00 до 5:00;

Одеська область - з 00:00 до 5:00;

Полтавська область - 00:00 до 4:00;

Сумська область - з 23:00 до 4:00;

Тернопільська область - з 00:00 до 04:00;

Херсонська область - з 20:00 до 6:00

Хмельницька область - з 00:00 до 5:00;

Черкаська область - з 00:00 до 4:00;

Чернівецька область - з 00:00 до 5:00;

Чернігівська область - з 00:00 до 4:00.

Нагадаємо, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці й у громадських місцях, а також переміщатися транспортом чи пішки без спеціальної перепустки.