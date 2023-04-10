Комендантська година в Україні: чи скасують обмеження на Великдень

Комендантську годину у деяких областях України нещодавно скоротили. Проте на Великдень, який цього року відзначатимуть 16 квітня, обмеження не будуть скасовувати.
Яка ситуація з комендантською годиною у регіонах - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Голова КМВА Сергій Попко заявив, що обмеження у столиці не будуть змінювати чи скасовувати заради безпеки киян. Комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00.
На Великдень для вірян церковні служби транслюватимуть по телебаченню, а також в Youtube і Facebook. Після закінчення комендантської години у церквах будуть освячувати великодні кошики. Проте жителів столиці просять не скупчуватися біля храмів.
В інших областях України також не будуть скасовувати обмеження на Великдень. Водночас вірян просять дотримуватися комендантської години та сигналів повітряної тривоги.
У прифронтових та звільнених від окупантів населених пунктах жителям заборонили відвідувати кладовища на великодні свята. Зокрема, таку заборону видали у Харківській та Херсонській областях.
Комендантська година на Великдень в інших областях:
Нагадаємо, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці й у громадських місцях, а також переміщатися транспортом чи пішки без спеціальної перепустки.
Як повідомлялося, Митрополит ПЦУ Епіфаній проведе службу на Великдень в Києво-Печерській Лаврі.
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