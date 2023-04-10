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Комендантский час в Украине: отменят ли ограничения на Пасху

Фото: комендантский час в Украине на Пасху не будут менять (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Комендантский час в некоторых областях Украины недавно сократили. Однако на Пасху, которую в этом году отмечают 16 апреля, ограничения не будут отменять.

Какая ситуация с комендантским часом в регионах - в материале РБК-Украина ниже.

Комендантский час на Пасху в Киеве

Глава КГВА Сергей Попко заявил, что ограничения в столице не будут изменять или отменять ради безопасности киевлян. Комендантский час продлится с 00:00 до 05:00.

На Пасху для верующих церковные службы будут транслировать по телевидению, а также в Youtube и Facebook. По окончании комендантского часа в церквях будут освящать пасхальные корзины. Однако жителей столицы просят не скапливаться у храмов.

Какая ситуация в регионах

В других областях Украины также не будут отменять ограничения на Пасху. В то же время верующих просят соблюдать комендантский час и сигналы воздушной тревоги.

В прифронтовых и освобожденных от оккупантов населенных пунктах жителям запретили посещать кладбища на пасхальные праздники. В частности, такой запрет был издан в Харьковской и Херсонской областях.

Комендантский час на Пасху в других областях:

  • Закарпатская область - комендантского часа нет;
  • Винницкая область - с 00:00 до 5:00;
  • Донецкая область - с 21:00 до 5:00;
  • Житомирская область - с 00:00 до 5:00;
  • Запорожская область - с 23:00 до 5:00;
  • Ивано-Франковская область - с 00:00 до 5:00;
  • Кировоградская область - с 23:00 до 5:00;
  • Луганская область - с 21:00 до 5:00;
  • Николаевская область - с 00:00 до 5:00;
  • Одесская область - с 00:00 до 5:00;
  • Полтавская область - 00:00 до 4:00;
  • Сумская область - с 23:00 до 4:00;
  • Тернопольская область - с 00:00 до 04:00;
  • Херсонская область - с 20:00 до 6:00
  • Хмельницкая область - с 00:00 до 5:00;
  • Черкасская область - с 00:00 до 4:00;
  • Черновицкая область - с 00:00 до 5:00;
  • Черниговская область - с 00:00 до 4:00.

Напомним, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком без специального пропуска.

Как сообщалось, Митрополит ПЦУ Эпифаний проведет службу на Пасху в Киево-Печерской Лавре.

Также мы объясняли, будет ли на Пасху дополнительный выходной и какие еще праздники отметят украинцы в апреле.

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Комендантский часПасхаКиев