Комендантский час в Украине: отменят ли ограничения на Пасху

Комендантский час в некоторых областях Украины недавно сократили. Однако на Пасху, которую в этом году отмечают 16 апреля, ограничения не будут отменять.
Какая ситуация с комендантским часом в регионах - в материале РБК-Украина ниже.
Глава КГВА Сергей Попко заявил, что ограничения в столице не будут изменять или отменять ради безопасности киевлян. Комендантский час продлится с 00:00 до 05:00.
На Пасху для верующих церковные службы будут транслировать по телевидению, а также в Youtube и Facebook. По окончании комендантского часа в церквях будут освящать пасхальные корзины. Однако жителей столицы просят не скапливаться у храмов.
В других областях Украины также не будут отменять ограничения на Пасху. В то же время верующих просят соблюдать комендантский час и сигналы воздушной тревоги.
В прифронтовых и освобожденных от оккупантов населенных пунктах жителям запретили посещать кладбища на пасхальные праздники. В частности, такой запрет был издан в Харьковской и Херсонской областях.
Комендантский час на Пасху в других областях:
Напомним, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком без специального пропуска.
Как сообщалось, Митрополит ПЦУ Эпифаний проведет службу на Пасху в Киево-Печерской Лавре.
Также мы объясняли, будет ли на Пасху дополнительный выходной и какие еще праздники отметят украинцы в апреле.
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