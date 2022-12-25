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Комендантська година у новорічну ніч: порушників затримуватиме поліція

Фото: у новорічну ніч порушників комендантської години затримуватиме поліція (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У новорічну ніч комендантська година в Україні не скасовується. Порушники, які вийдуть на вулицю, ризикують опинитися у відділенні поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці голови Національної поліції Мар'яни Реви в ефірі телемарафону.

"Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас - святковий чи несвятковий - є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або перевірки цієї особи", - сказала Рева.

За її словами, правоохоронці також реагуватимуть на порушення заборони на піротехніку.

Речниця голови Нацполіції закликала тих, хто звик гучно святкувати Новий рік, подумати про тих, кому вибухи петард і салютів можуть нагадати вибухи снарядів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, чи зміниться номендантська година на Новий рік та які обмеження діятимуть у різних областях України.

Також раніше ми писали, що у Києві не планують скасовувати комендантську годину під час святкування Нового року. Жодних великих святкувань в місті не буде.

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Комендантська годинаНовий рік