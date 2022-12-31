Комендантська година на Новий рік: якими будуть обмеження в регіонах

Що кажуть в Нацполіції

Прес-секретар голови Національної поліції Мар'яна Рева заявила, що комендантська година в Україні на новорічну ніч не скасовується, а ті, хто вийдуть на вулицю, ризикують опинитись у відділенні поліції.

"Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас - святковий чи несвятковий, є певні вимоги комендантської години", - сказала вона.

Новий рік у Києві

Заступник київського міського голови Володимир Бондаренко заявив, що швидше за все, режим комендантської години на Новий рік буде діяти. Він також додав, що під час повітряної тривоги ілюмінацію головної ялинки буде вимкнено.

Нині комендантська година в Києві триває з 23:00 до 5:00.

Комендантська година в регіонах

Заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин повідомив, що в області на період новорічних та різдвяних свят тривалість комендантської години скоротили на одну годину. Так, з 31 грудня 2022 року до 10 січня 2023 року комендантська година триватиме з 00:00 до 5:00.

В Харківській області навпаки, не виключають запровадження цілодобової комендантської години на свята. А у Рівненській області, як заявляв голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, влада не планує послаблювати режим комендантської години у Новорічну ніч.

Наразі комендантська година по областях діє таким чином: