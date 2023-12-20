Комендантська година на Новий рік 2024: чи чекати змін у часі

Чи змінять час обмежень в Києві

Напередодні новорічних свят в КМДА повідомили, що комендантську годину в столиці не планують скорочувати чи скасовувати. Обмеження діятимуть в усі святкові дні, як і було встановлено раніше.

Тобто в новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня перебувати на вулиці буде заборонено з опівночі до 5 ранку.

До того ж в Києві заборонені масові заходи, ярмарки та масштабні святкування на Різдво та Новий рік.

Фото: обмеження в Києві діятимуть з 00:00 до 05:00 (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зазначимо, торік комендантську годину 31 грудня скорочували на годину, але тоді і її загальна тривалість була довшою. У звичайні дні обмеження на пересування для киян діяли з 22:00, а на Новий рік – з 23:00.

Комендантська година по областях України

Станом на 19 грудня 2023 місцеві військові адміністрації не робили заяв щодо подовження чи скорочення комендантської години у святкові дні.

Тому якщо не буде додаткових оголошень напередодні Нового року, заборона на пересування діятиме за встановленими графіками по регіонах.

Проте з огляду на військову обстановку та безпекову ситуацію, в низці областей та районів тривалість комендантської години відрізняється:

Вінницька область: 00:00 – 05:00

Луцьк та Волинська область: 00:00 – 05:00

Дніпропетровська область: 00:00 – 05:00 (Нікопольський район: 23:00 – 04:00; Синельниківський район: 22:00 – 05:00)

Донецька область: 21:00 – 05:00

Житомирська область: 00:00 – 05:00

Запорізька область: 23:00 – 05:00 (на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів – з 21:00 до 5:00)

Івано-Франківська область: 00:00 – 05:00

Київська область: 00:00 – 05:00

Кропивницький та Кіровоградська область: 23:00 – 05:00

Луганська область: 21:00 – 05:00

Львівська область: 00:00 – 05:00

Миколаївська область: 00:00 – 05:00 (Очаківська, Чорноморська та Куцурубська ОТГ: 23:00 – 05:00)

Одеська область: 00:00 – 05:00

Полтавська область: 00:00 – 04:00

Рівненська область: 00:00 – 05:00

Сумська область: 23:00 – 04:00

Тернопільська область: 00:00 – 05:00

Харківська область: 23:00 – 05:00

Херсонська область: 20:00 – 06:00

Хмельницька область: 00:00 – 05:00

Черкаська область: 00:00 – 04:00

Чернівецька область: 00:00 – 04:00

Чернігівська область: 00:00 – 04:00

Єдиним регіоном, де немає комендантської години в Україні, залишається Закарпаття з обласним центром Ужгородом.

Заборони під час комендантської години

З міркувань безпеки на період комендантської години для громадян та бізнесу діють такі обмеження:

перебувати на вулиці та у громадських місцях;

проїзд на будь-якому виді транспорту без перепустки;

забороняється робота магазинів та ТРЦ, кафе та ресторанів, інших закладів та установ, крім критичної інфраструктури.

Фото: перебувати на вулиці в нічний час забороняється (Getty Images)

Залишати домівку вночі дозволяється лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися найближчого укриття.

Спеціальні перепустки на пересування у комендантську годину видають військові адміністрації населених пунктів для працівників підрозділів сектору безпеки та оборони, критичної інфраструктури та органів державної влади.

Що загрожує порушникам

Якщо людина перебуває на вулиці під час комендантської години, її може затримати патруль для перевірки та з'ясування обставин. За наявності посвідчення особи порушнику зроблять попередження та відпустять.

Проте якщо документів немає, поліція має право затримати громадянина та доставити до відділку для встановлення особи.

Протягом року в парламенті та уряді обговорюють кроки щодо введення відповідальності за порушення комендантської години. 9 грудня 2023 Рада схвалила в першому читанні відповідний законопроєкт.

Він передбачає значні суми штрафів:

Для фізичних осіб – від 8,5 тис. до 17 тис. гривень.

Повторне правопорушення – від 17 тис. до 34 тис. гривень.

Для суб'єктів господарювання – від 51 тис. до 102 тис. гривень.

Повторне правопорушення – від 170 тис. до 340 тис. гривень.

Водночас у МВС роз'яснили, що штрафувати під час комендантської години не будуть, якщо:

особа прямує до/з укриття під час повітряної тривоги;

супроводжує пораненого, важкохворого;

при здійсненні заходів з евакуації населення або рятування майна;

при наданні медичної (домедичної) допомоги;

при перебуванні в стані крайньої необхідності.

Варто зазначити, законопроєкт щодо порушників комендантської години наразі прийнятий за основу.

Щоб він запрацював та штрафи набули чинності, необхідно ухвалення документа у другому читанні.