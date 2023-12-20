Комендантский час на Новый год 2024: ждать ли изменений по времени

Из-за войны праздники в Украине вновь пройдут с ограничениями. Исключений не предполагается даже в ночь на Новый год. Комендантский час не отменят, но его продолжительность будет отличаться в зависимости от ситуации с безопасностью в каждом регионе.
Детальнее о том, сколько продлится комендантский час на праздники по городам, – в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке использовались сообщения КГВА, данные с официальных страниц военных администраций областей, публикации "Общественное", законопроект №10195, сообщения МВД в соцсети X.
Накануне новогодних праздников в КГВА сообщили, что комендантский час в столице не планируют сокращать или отменять. Ограничения будут действовать во все праздничные дни, как и было установлено ранее.
То есть в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января находиться на улице будет запрещено с полуночи до 5 утра.
К тому же в Киеве запретили массовые мероприятия, ярмарки и масштабные празднования на Рождество и Новый год.
Отметим, в прошлом году комендантский час 31 декабря сокращали на час, но тогда и его общая продолжительность была длиннее. В обычные дни ограничения на передвижение для киевлян действовали с 22:00, а на Новый год – с 23:00.
По состоянию на 19 декабря 2023 местные военные администрации не делали заявлений о продлении или сокращении комендантского часа в праздничные дни.
Поэтому если не будет дополнительных объявлений перед Новым годом, запрет на передвижение продолжит действовать по установленным графикам в регионах.
Однако с учетом военной обстановки и ситуации с безопасностью, в ряде областей и районов продолжительность комендантского часа отличается:
Единственным регионом, где нет комендантского часа в Украине, остается Закарпатье с областным центром Ужгородом.
Из соображений безопасности на период комендантского часа для граждан и бизнеса действуют следующие ограничения:
Покидать дом ночью разрешается только во время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия.
Специальные пропуска на передвижение в комендантский час выдают военные администрации населенных пунктов для работников подразделений сектора безопасности и обороны, критической инфраструктуры и органов государственной власти.
Если человек находится на улице во время комендантского часа, его может задержать патруль для проверки и выяснения обстоятельств. При наличии удостоверения личности нарушителю сделают предупреждение и отпустят.
Однако если документов нет, полиция имеет право задержать гражданина и доставить в отдел для установления личности.
В течение года в парламенте и правительстве обсуждают шаги по введению ответственности за нарушение комендантского часа. 9 декабря 2023 Рада одобрила в первом чтении соответствующий законопроект.
Он предусматривает значительные суммы штрафов:
Для физических лиц – от 8,5 тыс. до 17 тыс. гривен.
Повторное правонарушение – от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.
Для субъектов хозяйствования – от 51 тыс. до 102 тыс. гривен.
Повторное правонарушение – от 170 тыс. до 340 тыс. гривен.
В то же время в МВД разъяснили, что штрафовать во время комендантского часа не будут, если:
Чтобы он заработал и штрафы вступили в силу, необходимо утверждение документа во втором чтении.
Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщал, что в правительстве хотят ввести штрафы для нарушителей комендантского часа. Этому предшествовало несколько скандалов в Киеве и регионах, связанных с тем, что рестораны работали во время комендантского часа.
Напомним, украинцев предупредили о больших штрафах за использование фейерверков и другой пиротехники на Новый год.