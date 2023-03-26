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Комендантська година і не тільки. Нові правила запроваджуються для Києва

Фото: у Києві скорочують комендантську годину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Комендатську годину у Києві скорочують з 26 березня. Вже сьогодні обмеження почнуть діяти з опівночі, а не з 23:00, як раніше.

Докладніше про те, які зміни чекають на киян - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Комендантська година у Києві

Час комендантської години у столиці вирішили скоротити. Так, з 26 березня вона триватиме з опівночі і до п'ятої ранку.

Зазначимо, під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях та у громадських місцях. Виняток діє лише для працівників об'єктів критичної інфраструктури, але у них має бути спеціальна перепустка.

При цьому у разі оголошення повітряної тривоги дозволяється переміщення в укриття.

Транспорт

У мерії анонсували зміни у графіку роботи транспорту. Так, з 26 березня наземний транспорт працюватиме з 05:30 до 23:30, метро працюватиме на годину довше - з 06:00 до 23:00, а фунікулер - з 07:00 до 22:00.

Ресторани та ТРЦ

Крім того, через скорочення комендантської години продовжать роботу магазини, торгові центри та ресторани, але з урахуванням часу, щоб їхні працівники могли вчасно дістатися додому.

Продаж алкоголю

Ще одна зміна стосується продажу алкоголю. Так, з понеділка, 27 березня, алкоголь у магазинах буде дозволено продавати з 11:00 до 21:00, а не до 19:00 як раніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві планують прибрати частину блокпостів і перевести їх у "сплячий режим".

Також РБК-Україна писало, що у Києві плануються випробування ізраїльської системи раннього сповіщення про загрозу наближення ракет чи безпілотників.

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КиївКомендантська година