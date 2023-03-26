Комендантська година і не тільки. Нові правила запроваджуються для Києва

Комендантська година у Києві

Час комендантської години у столиці вирішили скоротити. Так, з 26 березня вона триватиме з опівночі і до п'ятої ранку.

Зазначимо, під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях та у громадських місцях. Виняток діє лише для працівників об'єктів критичної інфраструктури, але у них має бути спеціальна перепустка.

При цьому у разі оголошення повітряної тривоги дозволяється переміщення в укриття.

Транспорт

У мерії анонсували зміни у графіку роботи транспорту. Так, з 26 березня наземний транспорт працюватиме з 05:30 до 23:30, метро працюватиме на годину довше - з 06:00 до 23:00, а фунікулер - з 07:00 до 22:00.

Ресторани та ТРЦ

Крім того, через скорочення комендантської години продовжать роботу магазини, торгові центри та ресторани, але з урахуванням часу, щоб їхні працівники могли вчасно дістатися додому.

Продаж алкоголю

Ще одна зміна стосується продажу алкоголю. Так, з понеділка, 27 березня, алкоголь у магазинах буде дозволено продавати з 11:00 до 21:00, а не до 19:00 як раніше.