Комендантский час и не только. Новые правила вводятся для Киева

Комендатский час в Киеве сокращают с 26 марта. Уже сегодня ограничения начнут действовать с полуночи, а не с 23:00, как ранее.
Подробнее о том, какие изменения ждут киевлян - в материале РБК-Украина ниже.
Время комендантского часа в столице решили сократить. Так, с 26 марта он будет длиться с полуночи и до пяти утра.
Отметим, во время комендантского часа запрещено находиться на улицах и в общественных местах. Исключение действует только для работников объектов критической инфраструктуры, но у них должен быть специальный пропуск.
При этом, в случае объявления воздушной тревоги разрешается перемещение в укрытия.
В мэрии анонсировали изменения в графике работы транспорта. Так, с 26 марта наземный транспорт будет работать с 05:30 до 23:30, метро будет работать на час дольше - с 06:00 до 23:00, а фуникулер - с 07:00 до 22:00.
Кроме того, из-за сокращения комендантского часа продлят работу магазины, торговые центры и рестораны, но с учетом времени, чтобы их работники могли вовремя добраться домой.
Еще одно изменение касается продажи алкоголя. Так, с понедельника, 27 марта, алкоголь в магазинах разрешено будет продавать с 11:00 до 21:00, а не до 19:00 как ранее.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве планируют убрать часть блокпостов и перевести их в "спящий режим".
Также РБК-Украина писало, что в Киеве планируются испытания израильской системы раннего оповещения об угрозе приближения ракет или беспилотников.