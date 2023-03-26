Комендантский час и не только. Новые правила вводятся для Киева

Комендантский час в Киеве

Время комендантского часа в столице решили сократить. Так, с 26 марта он будет длиться с полуночи и до пяти утра.

Отметим, во время комендантского часа запрещено находиться на улицах и в общественных местах. Исключение действует только для работников объектов критической инфраструктуры, но у них должен быть специальный пропуск.

При этом, в случае объявления воздушной тревоги разрешается перемещение в укрытия.

Транспорт

В мэрии анонсировали изменения в графике работы транспорта. Так, с 26 марта наземный транспорт будет работать с 05:30 до 23:30, метро будет работать на час дольше - с 06:00 до 23:00, а фуникулер - с 07:00 до 22:00.

Рестораны и ТРЦ

Кроме того, из-за сокращения комендантского часа продлят работу магазины, торговые центры и рестораны, но с учетом времени, чтобы их работники могли вовремя добраться домой.

Продажа алкоголя

Еще одно изменение касается продажи алкоголя. Так, с понедельника, 27 марта, алкоголь в магазинах разрешено будет продавать с 11:00 до 21:00, а не до 19:00 как ранее.