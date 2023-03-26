RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Комендантский час и не только. Новые правила вводятся для Киева

Фото: в Киева сокращают комендантский час (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Комендатский час в Киеве сокращают с 26 марта. Уже сегодня ограничения начнут действовать с полуночи, а не с 23:00, как ранее.

Подробнее о том, какие изменения ждут киевлян - в материале РБК-Украина ниже.

Комендантский час в Киеве

Время комендантского часа в столице решили сократить. Так, с 26 марта он будет длиться с полуночи и до пяти утра.

Отметим, во время комендантского часа запрещено находиться на улицах и в общественных местах. Исключение действует только для работников объектов критической инфраструктуры, но у них должен быть специальный пропуск.

При этом, в случае объявления воздушной тревоги разрешается перемещение в укрытия.

Транспорт

В мэрии анонсировали изменения в графике работы транспорта. Так, с 26 марта наземный транспорт будет работать с 05:30 до 23:30, метро будет работать на час дольше - с 06:00 до 23:00, а фуникулер - с 07:00 до 22:00.

Рестораны и ТРЦ

Кроме того, из-за сокращения комендантского часа продлят работу магазины, торговые центры и рестораны, но с учетом времени, чтобы их работники могли вовремя добраться домой.

Продажа алкоголя

Еще одно изменение касается продажи алкоголя. Так, с понедельника, 27 марта, алкоголь в магазинах разрешено будет продавать с 11:00 до 21:00, а не до 19:00 как ранее.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве планируют убрать часть блокпостов и перевести их в "спящий режим".

Также РБК-Украина писало, что в Киеве планируются испытания израильской системы раннего оповещения об угрозе приближения ракет или беспилотников.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКомендантский час