Комбінований обстріл Рівненщини та дрони у Києві: що відомо про нічну атаку РФ по Україні

Чи атакувала Росія
Ще ввечері у неділю, 8 червня, росіяни запустили по території України ударні дрони типу "Шахед" з різних напрямків. Через це тривогу почали оголошувати на півночі та сході України.
Потім, близько 02:00 понеділка, 9 червня, Повітряні сили попередили про загрозу балістичного удару з півдня та півночі. А також про пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря.
Через деякий час Повітряні сили повідомили про пуски з Брянської області РФ у напрямку Чернігівщини та Києва.
А вже о 04:00 стало відомо про пуски декількох груп крилатих ракет. Моніторингові канали повідомляли про зліт Ту-95 МС, однак Повітряні сили офіційно цього не підтверджували. Спочатку також повідомлялось, що вони рухаються у напрямку Києва. Однак згодом Повітряні сили уточнили, що ті були помічені у Житомирській області курсом на Рівненщину.
Київ
Тривогу у Києві було оголошено ще у неділю ввечері. Столиця перебувала під масованою атакою російських ударних дронів. Повідомлялось про роботу ППО.
За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, пошкоджень зазнала офісна будівля в Дарницькому районі української столиці. Ткаченко підкреслив, що на місце події вирушили оперативні служби.
"На місці працюють служби. З'ясовуємо ступінь пошкоджень. Інформація уточнюється. Атака триває", - розповів він.
Рівне та область
Основною ціллю росіян цієї ночі виявилась Рівненська область та саме місто Рівне. Спочатку регіон масовано атакували ворожі дрони з декількох напрямків.
Близько 03:00 моніторинги повідомили про зліт російського винищувача МіГ-31К та про загрозу пуску гіперзвукових ракет "Кинджал" у напрямку Рівного. Однак офіційно ця інформація не підтверджувалась.
Вже о 05:00 у Рівному пролунали повторні вибухи під час пуску крилатих ракет.
За словами начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля, для регіону ця ніч була важкою.
"Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена", - повідомив Коваль.
Одеса
Близько 02:00 стало відомо, що росіяни запустили крилаті ракети у бік Одеської області. Про загрозу ракетного удару Повітряні сили.
"Увага! Ракети на Одещину з Чорного моря", - сказано в повідомленні.
Водночас, незадовго до цього Моніторингові канали попереджали про пуски ракет Х-22 з Ту-22м3.