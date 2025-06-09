Комбінований обстріл Рівненщини та дрони у Києві: що відомо про нічну атаку РФ по Україні

Чи атакувала Росія

Ще ввечері у неділю, 8 червня, росіяни запустили по території України ударні дрони типу "Шахед" з різних напрямків. Через це тривогу почали оголошувати на півночі та сході України.

Потім, близько 02:00 понеділка, 9 червня, Повітряні сили попередили про загрозу балістичного удару з півдня та півночі. А також про пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря.

Через деякий час Повітряні сили повідомили про пуски з Брянської області РФ у напрямку Чернігівщини та Києва.

А вже о 04:00 стало відомо про пуски декількох груп крилатих ракет. Моніторингові канали повідомляли про зліт Ту-95 МС, однак Повітряні сили офіційно цього не підтверджували. Спочатку також повідомлялось, що вони рухаються у напрямку Києва. Однак згодом Повітряні сили уточнили, що ті були помічені у Житомирській області курсом на Рівненщину.

Київ

Тривогу у Києві було оголошено ще у неділю ввечері. Столиця перебувала під масованою атакою російських ударних дронів. Повідомлялось про роботу ППО.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, пошкоджень зазнала офісна будівля в Дарницькому районі української столиці. Ткаченко підкреслив, що на місце події вирушили оперативні служби.

"На місці працюють служби. З'ясовуємо ступінь пошкоджень. Інформація уточнюється. Атака триває", - розповів він.

Рівне та область

Основною ціллю росіян цієї ночі виявилась Рівненська область та саме місто Рівне. Спочатку регіон масовано атакували ворожі дрони з декількох напрямків.

Близько 03:00 моніторинги повідомили про зліт російського винищувача МіГ-31К та про загрозу пуску гіперзвукових ракет "Кинджал" у напрямку Рівного. Однак офіційно ця інформація не підтверджувалась.

Вже о 05:00 у Рівному пролунали повторні вибухи під час пуску крилатих ракет.

За словами начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля, для регіону ця ніч була важкою.